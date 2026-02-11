«الأونروا»: إجراءات إسرائيل في الضفة ضربة جديدة للقانون الدولي

رام الله (وكالات)

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، أمس، أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة تمهد الطريق لتسريع وتيرة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرة أنها تقوض مستقبل الفلسطينيين.

وأضافت الأونروا، في منشور على حسابها عبر منصة «إكس»، أن هذه الإجراءات تشكل وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، محذرة من أنها تمثل ضربة جديدة للقانون الدولي، وتؤسس لسابقة خطيرة ذات تداعيات عالمية.

وأكدت أن تداعيات هذه الإجراءات لن تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل ستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من ذلك.