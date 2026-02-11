الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الناتو يؤكد انفتاحه على أي مبادرات تسرع إنهاء الحرب في أوكرانيا

الناتو يؤكد انفتاحه على أي مبادرات تسرع إنهاء الحرب في أوكرانيا
12 فبراير 2026 00:32

أكد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، انفتاح الحلف ودعمه لأي مبادرات من شأنها تسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية المحتملة مع موسكو.

وشدد روته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الأربعاء، على أهمية التنسيق والشفافية بين الحلفاء بشأن هذه الاتصالات، مشيدا بالتحركات الدبلوماسية التي تقودها فرنسا والولايات المتحدة لكسر الجمود الحالي.

وأشار إلى أن الدور القيادي لواشنطن يعد عنصرا أساسيا في هذه الجهود، وأن أي خطوة يتم تنسيقها بوضوح وتساعد في وقف هذه الحرب المروعة بشكل أسرع ستجد الدعم اللازم من الحلف.

في الوقت ذاته، نأى الأمين العام بنفسه بوضوح عن المقترح الذي طرحته الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، والذي دعت فيه إلى اشتراط تقليص عديد القوات المسلحة الروسية ضمن أي تسوية مستقبلية للصراع، واعتبر روته هذا الطرح «رأيا خاصا» للمسؤولة الأوروبية ولا يحظى بالضرورة بدعمه.

المصدر: وام
