الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

وزراء دفاع الناتو يجتمعون في بروكسل

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، بلجيكا
12 فبراير 2026 09:12

من المقرر أن يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم الخميس، لبحث قضايا الدفاع الأوروبي ودعم أوكرانيا. ويأتي الاجتماع بعد إعلان الناتو زيادة وجوده في منطقة القطب الشمالي والمناطق المحيطة بها. ومن المتوقع أن يمثل وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في اجتماع الخميس وكيل وزارة الدفاع إلبريدج كولبي. وفيما يتعلق بدعم أوكرانيا، سينضم إلى وزراء دفاع الناتو وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف للمرة الأولى منذ توليه منصبه في ينايرالماضي. وعقب انتهاء الاجتماع الرسمي للناتو، من المقرر أن تترأس ألمانيا وبريطانيا اجتماعا لأقرب حلفاء أوكرانيا، بهدف الحصول على تعهدات بتقديم دعم عسكري جديد.

المصدر: وكالات
مارك روته
بلجيكا
الناتو
بروكسل
