الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء فرز الأصوات في انتخابات بنغلادش

فرز الأصوات في انتخابات بنغلادش
12 فبراير 2026 17:13

بدأ فرز الأصوات في أول انتخابات تشهدها بنغلادش منذ خروج رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة من البلاد في 2024.
وقال طارق رحمن البالغ 60 عاما، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، إنه "يثق" في قدرة الحزب الوطني البنغلادشي، على استعادة السلطة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وتعد 170 مليون نسمة.
ودعا طارق رحمن الناخبين إلى التصويت "لإفشال أي مؤامرات".
وأُغلقت مراكز الاقتراع الساعة 16,30 (10,30 ت غ)، ومن المتوقع ظهور النتائج المهمة الأولى ليلا.
ونُشر أكثر من 300 ألف جندي وشرطي في أنحاء البلاد لتأمين الاقتراع.
وكغيرها من ملايين الناخبين الشباب أدلت شيثي غوسوامي (21 عاما) الطالبة في كلية دكا بصوتها للمرة الأولى.
وقالت "آمل بعد كل ما مررنا به خلال السنوات القليلة الماضية، أن يكون هذا الوقت المناسب لشيء إيجابي".
وتتباين استطلاعات الرأي بشكل كبير، لكن معظمها يعطي التقدم لحزب بنغلادش الوطني.
وتشير تقارير الشرطة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 600 آخرين في اشتباكات مرتبطة بالحملات الانتخابية. 

أخبار ذات صلة
فتح مراكز الانتخابات في بنجلاديش
حزب تاكايشي يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية اليابانية
المصدر: آ ف ب
بنغلادش
انتخابات
آخر الأخبار
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
الرياضة
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
اليوم 12:14
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©