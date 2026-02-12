بدء فرز الأصوات في انتخابات بنغلادش

بدأ فرز الأصوات في أول انتخابات تشهدها بنغلادش منذ خروج رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة من البلاد في 2024.

وقال طارق رحمن البالغ 60 عاما، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، إنه "يثق" في قدرة الحزب الوطني البنغلادشي، على استعادة السلطة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وتعد 170 مليون نسمة.

ودعا طارق رحمن الناخبين إلى التصويت "لإفشال أي مؤامرات".

وأُغلقت مراكز الاقتراع الساعة 16,30 (10,30 ت غ)، ومن المتوقع ظهور النتائج المهمة الأولى ليلا.

ونُشر أكثر من 300 ألف جندي وشرطي في أنحاء البلاد لتأمين الاقتراع.

وكغيرها من ملايين الناخبين الشباب أدلت شيثي غوسوامي (21 عاما) الطالبة في كلية دكا بصوتها للمرة الأولى.

وقالت "آمل بعد كل ما مررنا به خلال السنوات القليلة الماضية، أن يكون هذا الوقت المناسب لشيء إيجابي".

وتتباين استطلاعات الرأي بشكل كبير، لكن معظمها يعطي التقدم لحزب بنغلادش الوطني.

وتشير تقارير الشرطة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 600 آخرين في اشتباكات مرتبطة بالحملات الانتخابية.