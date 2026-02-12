الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

سوريا: استلمنا قاعدة التنف من الجيش الأميركي

12 فبراير 2026 18:42

ذكرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، أن وحدات من الجيش استلمت قاعدة التنف العسكرية بعد مغادرة القوات الأميركية.
وقالت ​الوزارة "من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأميركي، قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها، وبدأت الانتشار ⁠على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف".
وأضافت "ستبدأ قوات حرس ​الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار في المنطقة خلال ​الأيام ‌القادمة".
وأكد مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز للأنباء أن القوات الأميركية ​انسحبت ​بالكامل ‌من ⁠قاعدة التنف ​العسكرية في سوريا وسلمتها إلى القوات ‌الحكومية السورية.
يقع مجمع التنف في موقع استراتيجي عند نقطة التقاء حدود سوريا والأردن والعراق. وأُنشئ خلال ‌عام 2014 ليكون مركزا رئيسيا ‌لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وانضمت سوريا إلى التحالف في نوفمبر الماضي عندما زار الرئيس أحمد الشرع ​البيت الأبيض لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

المصدر: وكالات
