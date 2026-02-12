الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تصادم بين سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية

المدمّرة "USS Truxtun" خلال تمرين بحري - أرشيفية
13 فبراير 2026 02:12

واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
القائمة بأعمال رئيس فنزويلا تتلقى دعوة لزيارة أميركا
خبراء لـ«الاتحاد»: تصنيف فروع «الإخوان» منظمات إرهابية المسمار الأخير في نعش «التنظيم»

قال متحدث باسم الجيش الأميركي، أمس، إن سفينة حربية أميركية وسفينة إمداد تابعة للبحرية تصادمتا معاً خلال عملية للتزود بالوقود بالقرب من أميركا الجنوبية.
وأسفر اصطدام السفينتين المشاركتين في التعزيزات العسكرية الأميركية بالبحر الكاريبي، عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.
وأوضح المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأميركية، العقيد إيمانويل أورتيز، أن المدمّرة من فئة «أرلي بيرك» (USS Truxtun) وسفينة الدعم القتالي السريع من فئة «سابلاي» (USNS Supply) اصطدمتا خلال عملية إعادة تموين في عرض البحر.
وأكد أن المصابين حالتهما مستقرة، وأن السفينتين قادرتان على مواصلة الإبحار بأمان. وأضاف أورتيز أن سبب الحادث لم يتضح بعد، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابساته، فيما لم تتوافر معلومات فورية عن الموقع الدقيق للاصطدام.

أميركا
البحرية الأميركية
أميركا الجنوبية
سواحل أميركا
الجيش الأميركي
سفينة حربية
السفن الحربية
السفن الحربية الأميركية
البحر الكاريبي
آخر الأخبار
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
الرياضة
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
اليوم 12:14
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©