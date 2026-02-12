القائمة بأعمال رئيس فنزويلا تتلقى دعوة لزيارة أميركا

واشنطن (وكالات)

قالت ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال رئيس فنزويلا، أمس، إنها تلقت دعوة ⁠لزيارة الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة وزير الطاقة ​الأميركي كريس رايت إلى ​كراكاس.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عنها القول «⁠تلقيت ​دعوة لزيارة الولايات المتحدة، ونفكر في الذهاب إلى هناك بمجرد إرساء هذا التعاون، والمضي ‌قُدُماً في كل الأمور».

وأدت رودريجيز، نائبة الرئيس، وزيرة النفط السابقة، اليمين قائمة بأعمال الرئيس في أوائل يناير بعد أن أطاحت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتواجه هي ورايت مهمة شاقة تتمثل في تنظيم تعافي ‌قطاع النفط الفنزويلي بعد ​عقود من نقص الاستثمارات وسوء الإدارة والعقوبات الأميركية.

وفي الوقت ​نفسه، قالت ⁠رودريجيز إنها «لا تزال تؤمن بأن مادورو، المحتجز في الولايات المتحدة، هو الزعيم ​الشرعي للبلاد».

وأضافت: «أستطيع أن أقول لكم، إن الرئيس نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي، الرئيس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس بريئان».