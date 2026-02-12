الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القائمة بأعمال رئيس فنزويلا تتلقى دعوة لزيارة أميركا

ديلسي رودريجيز وكريس رايت خلال مؤتمر صحفي في كراكاس
13 فبراير 2026 02:12

واشنطن (وكالات)

قالت ديلسي رودريجيز، القائمة بأعمال رئيس فنزويلا، أمس، إنها تلقت دعوة ⁠لزيارة الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة وزير الطاقة ​الأميركي كريس رايت إلى ​كراكاس.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عنها القول «⁠تلقيت ​دعوة لزيارة الولايات المتحدة، ونفكر في الذهاب إلى هناك بمجرد إرساء هذا التعاون، والمضي ‌قُدُماً في كل الأمور».
وأدت رودريجيز، نائبة الرئيس، وزيرة النفط السابقة، اليمين قائمة بأعمال الرئيس في أوائل يناير بعد أن أطاحت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.
وتواجه هي ورايت مهمة شاقة تتمثل في تنظيم تعافي ‌قطاع النفط الفنزويلي بعد ​عقود من نقص الاستثمارات وسوء الإدارة والعقوبات الأميركية.
وفي الوقت ​نفسه، قالت ⁠رودريجيز إنها «لا تزال تؤمن بأن مادورو، المحتجز في الولايات المتحدة، هو الزعيم ​الشرعي للبلاد».
وأضافت: «أستطيع أن أقول لكم، إن الرئيس نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي، الرئيس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس بريئان».

رئيس فنزويلا
فنزويلا
الرئيس الفنزويلي
الأزمة الفنزويلية
أميركا
الحكومة الفنزويلية
ديلسي رودريجيز
كريس رايت
كراكاس
نيكولاس مادورو
مادورو
نيكولا مادورو
نظام مادورو
