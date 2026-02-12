بريطانيا تتعهد بدعم الدفاع الجوي الأوكراني

تعهّدت بريطانيا، أمس، تقديم مئات الملايين من الدولارات لدعم أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، والمساعدة في صد الهجمات الروسية على شبكات الكهرباء والتدفئة في هذا البلد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن نحو 200 مليون دولار ستُخصص لبرنامج يديره حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ويدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لشراء أسلحة أميركية لكييف.

كما سترسل لندن إلى أوكرانيا 1000 صاروخ خفيف الوزن بريطاني الصنع بقيمة تزيد على 500 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن «حلفاء كييف أكثر التزاماً من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا»، مع اقتراب الحرب الروسية من عامها الخامس.

وجاء هذا الإعلان فيما يجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في «الناتو» في بروكسل لمناقشة زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا.