سوريا.. إجلاء عشرات العائلات من مخيمات إدلب جراء الأمطار

دمشق (الاتحاد)

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، إجلاء 173 عائلة من 6 مخيمات في ريف إدلب شمال غربي البلاد خلال اليومين الماضيين، جراء الظروف الجوية القاسية.

وقال الصالح عبر منصة «إكس»، إن فرق وزارته نفذت عمليات إجلاء لـ 173 عائلة، شملت 6 مخيمات في منطقتي «بداما» و«خربة الجوز» غربي إدلب، مع تأمين الاحتياجات الأساسية لهم داخل مراكز الإيواء.

وأضاف أنه بالتوازي مع الإجلاء، نفذت الفرق أعمال تصريف لمياه الأمطار، وفتح العبارات داخل المخيمات لتخفيف تجمع المياه وحماية الخيام وممتلكات الأهالي.

وأشار إلى فتح أكثر من 25 طريقاً و30 ممراً مائياً، ورفع 5 حواجز ترابية، استعداداً لمواجهة المنخفضات الجوية المتتالية.

وأكد أن وزارته «تبذل كل ما في وسعها للاستجابة للمدنيين في المخيمات شمالي غرب سوريا جراء تداعيات الظروف الجوية، بالتوازي مع تنفيذ تدخلات طارئة في مختلف مناطق البلاد، تشمل إزالة مخلفات الحرب، وتقديم الإسعاف، ومساندة المجتمعات المتضررة».