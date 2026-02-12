الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 21 شخصاً جراء غرق مركب في نهر النيل بالسودان

مركب وسط نهر النيل في السودان - أرشيفية
13 فبراير 2026 02:11

الخرطوم (وكالات)

أخبار ذات صلة
الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: المدنيون يدفعون الثمن الأكبر للحرب الأهلية في السودان
«سلطة بورتسودان» تستغل القوافل الإنسانية لتهريب الأسلحة إلى جبهات القتال

قتل 21 شخصاً على الأقل، جراء غرق مركبهم في النهر في ولاية نهر النيل في شمال السودان، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيان وما أفاد شهود عيان.
وقالت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل، أمس، إن 21 جثة انتُشلت، فيما يتواصل البحث عن بقية المفقودين ممن كانوا على متن المركب.
وبحسب البيان الذي لم يوضح سبب الحادث، «كان الركاب يعبرون نهر النيل بين قريتي طيبة الخواض وديم القراي في شمال الولاية، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم».
وأفاد شهود بأن المركب كان يحمل 30 شخصاً. وذكرت مصادر طبية أن 6 من ركاب المركب نجوا من الغرق.
وقالت المصادر إن «الحادث يكشف هشاشة وسائل النقل النهري وغياب الاشتراطات الأساسية للسلامة فضلاً عن الغياب التام للسلطات المحلية وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في الساعات الأولى للحادث».
ويعتمد كثر من السودانيين في النقل النهري على مراكب تعمل بمحرك واحد يشغلها أفراد، فيما تشهد البنية التحتية للبلاد انهياراً جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.

نهر النيل
ولاية نهر النيل
السودان
شمال السودان
غرق مركب
غرق قارب
النقل النهري
آخر الأخبار
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
الرياضة
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
اليوم 12:14
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©