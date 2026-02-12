رئيس أذربيجان يستقبل وفد البرلمان العربي

أكد فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية، وتطوير التعاون البرلماني بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية الأذرية، مشددا على أهمية التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال استقباله وفد البرلمان العربي برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي، الذي يزور جمهورية أذربيجان تلبية لدعوة رسمية من رئيسة الجمعية الوطنية الأذرية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

تناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس إلهام علييف دعم بلاده لحل الدولتين ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن أذربيجان تواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للمواقف الأذرية الداعمة للقضايا العربية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار الإقليمي.