الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس أذربيجان يستقبل وفد البرلمان العربي

رئيس أذربيجان يستقبل وفد البرلمان العربي
13 فبراير 2026 00:17

أكد فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية، وتطوير التعاون البرلماني بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية الأذرية، مشددا على أهمية التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال استقباله وفد البرلمان العربي برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي، الذي يزور جمهورية أذربيجان تلبية لدعوة رسمية من رئيسة الجمعية الوطنية الأذرية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

أخبار ذات صلة
أعضاء البرلمان العربي للطفل يعيشون «وهج الأصالة»
نائب الرئيس الأميركي يزور أرمينيا وأذربيجان

تناولت المباحثات مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس إلهام علييف دعم بلاده لحل الدولتين ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن أذربيجان تواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للمواقف الأذرية الداعمة للقضايا العربية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

المصدر: وام
البرلمان العربي
أذربيجان
محمد أحمد اليماحي
آخر الأخبار
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
الرياضة
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
اليوم 12:14
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©