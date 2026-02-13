السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره الصيني

روبيو يلتقي نظيره الصيني في ميونيخ
13 فبراير 2026 16:56

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.
يأتي اللقاء بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة أواخر العام الجاري، بينما تسعى أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لإعادة تفعيل العلاقات بينهما عقب تبادل فرض رسوم جمركية.
واجتمع روبيو ووانغ في أحد الفنادق الكبرى بعاصمة مقاطعة بافاريا، وتصافحا من دون الإدلاء بتصريحات للصحافيين. 
ويعقد روبيو سلسلة لقاءات في ميونيخ، أحدها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أن يلقي كلمة مرتقبة، غدا السبت، أمام كبار المسؤولين الدفاعيين والأمنيين المشاركين في المؤتمر السنوي.

المصدر: وكالات
ماركو روبيو
وانغ يي
مؤتمر ميونيخ للأمن
