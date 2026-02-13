السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسؤولون فلسطينيون وإغاثيون لـ«الاتحاد»: فتح معبر رفح أمل جديد لسكان غزة

مسعفون وسيارات إسعاف عند بوابة معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
14 فبراير 2026 01:47

عبدالله أبو ضيف (غزة)

أكد مسؤولون فلسطينيون وإغاثيون أن إعادة فتح معبر رفح يعتبر خطوة مهمة ويمثل أملاً جديداً لسكان قطاع غزة بعد شهور طويلة من الإغلاق الإسرائيلي.
وشدد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في فلسطين، على أن إعادة فتح معبر رفح تمثل خطوة بالغة الأهمية، حتى وإن جاءت في إطار محدود من حيث عدد العابرين، مؤكداً أن هذه الخطوة تبقى تطوراً إيجابياً إذا ما قورنت بفترات الإغلاق الطويلة التي عانى منها قطاع غزة.
وقال أبو خلف، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن آلاف الحالات الإنسانية لا تزال بحاجة ماسة إلى مغادرة غزة عبر معبر رفح، سواءً من أجل لمّ شمل العائلات أو للحصول على العلاج الطبي، إذ يُعد المعبر المنفذ الأساسي للتعامل مع هذه الملفات، ومن بين هذه الحالات ما لا يقل عن 4 آلاف طفل يحتاجون إلى الإجلاء الطبي بشكل عاجل.
وأضاف أن «أحد أبرز التحديات يتمثّل في أن المعبر، بحسب المعلومات المتوافرة، لا يزال لا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن الخطوة التالية الضرورية يجب أن تكون فتحه أيضاً أمام الإمدادات الإغاثية والطبية.
وأكد أبو خلف أن السماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح من شأنه أن يعزّز قدرة المؤسسات الإنسانية على توسيع استجابتها داخل القطاع، وتسريع الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة توفير الخدمات الأساسية للسكان.
ومع تزايد المطالب الدولية بتسهيل دخول المساعدات والإمدادات الطبية، يحذر مسؤولون أمميون من أن استمرار منع إدخال الدعم الإغاثي عبر معبر رفح يهدد بإبقاء القطاع في دائرة الطوارئ، ويعرقل الانتقال نحو مرحلة التعافي المبكر. 
بدوره، قال زاهر وحيدي، مدير إدارة الإحصاء في وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك العديد من المتطلبات العاجلة لسكان قطاع غزة مع إعادة افتتاح معبر رفح.
وذكر وحيدي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأوضاع الصحية في غاية الصعوبة بعد إغلاق المعبر لعدة لشهور، مما عطّل دخول الكثير من الاحتياجات الطبية العاجلة، مؤكداً أهمية فتح المعبر لدخول وخروج المصابين والجرحى وإجلاء المسافرين.
وأفاد بأن المعبر سيكون مخصّصاً للأفراد فقط، ولن يتم فتحه لإدخال الإمدادات والمساعدات الطبية، حيث لن يُسمح بإدخال المعدات والأجهزة، مشيراً إلى أن المعبر يبقى شريان حياة لقطاع غزة وللقطاع الصحي، وإعادة فتحه تمثل حياة للسكان في غزة.

