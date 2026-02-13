السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة

رجل يقف أمام منزل هدمه المستوطنون الإسرائيليون قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
14 فبراير 2026 01:47

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا
مسؤولون فلسطينيون وإغاثيون لـ«الاتحاد»: فتح معبر رفح أمل جديد لسكان غزة

كثف المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم ضد الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة حيث شملت الاعتداءات إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والضرب وتحطيم ممتلكات خاصة وقطع الأشجار المثمرة.
وأصيب 25 فلسطينياً بالرصاص والاختناق والضرب، أمس، وتضررت مركبات ومنازل، إثر هجوم نفذه مستوطنون على بلدة «تلفيت» جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس القروي محمود أبو عيشة، إن نحو 25 فلسطينياً من البلدة، أصيبوا في هجوم شنه مستوطنون بمرافقة الجيش الإسرائيلي.
ومن بين الإصابات 15 إصابة بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وواحدة بالرصاص، و9 إصابات نتيجة اعتداء المستوطنين بالضرب.
وأوضح أن المستوطنين حطموا أيضاً زجاج 10 مركبات و4 منازل، فضلاً عن تعطيل محول كهرباء، وإطلاق الرصاص على مسجد.
وتابعت أن «عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة رأس العين في بلدة قصرة المجاورة التي تشهد إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وهاجموا السكان، بحماية قوات الاحتلال».
كما قطع مستوطنون، أمس، مئات من أشجار الزيتون في أراضي بلدة «ترمسعيا»، شمال شرق رام الله.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مستوطنين قاموا بقطع نحو 300 شجرة زيتون في سهل البلدة.
يذكر أن عددا من المستوطنين اقتلعوا الأسبوع الفائت نحو 300 شجرة زيتون في سهل ترمسعيا، الذي يتعرض لاعتداءات متواصلة.
وفي السياق، نزحت 7 عائلات فلسطينية، أمس، من مساكنها في تجمع بدوي بمنطقة الأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين ضدهم.
وقال مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن 7 عائلات في تجمع «الميتة» بالأغوار شرعت بتفكيك مساكنها المكونة من الصفيح والخيام، للنزوح إلى منطقة أخرى، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين.
وأشار بشارات إلى أنه برحيل العائلات السبع، سيصبح التجمع خاليا من السكان الفلسطينيين.
وأضاف أن «مستوطنين إسرائيليين أقدموا ليلة الخميس / الجمعة على حرق خيام غير مأهولة في تجمع الميتة، ضمن سلسلة اعتداءات ارتكبها الجيش والمستوطنون، شملت الضرب والحرق وسرقة المواشي ومنع الرعي وإتلاف المحاصيل الزراعية».
كما هاجم المستوطنون، أمس، منازل الفلسطينيين في بلدة «بيتا»، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا عدداً من المنازل في منطقة «الحرايق»، قرب «جبل صبيح» في البلدة.

المستوطنون
المستوطنون الإسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
رام الله
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©