الأخبار العالمية

«التعاون الخليجي»: نهجنا قائم على الحوار والدبلوماسية والشراكات الدولية

جاسم البديوي (أرشيفية)
14 فبراير 2026 01:46

ميونخ (الاتحاد)

قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أمس، إن المجلس شريك أساسي في استقرار المنطقة والعالم، ومرتكز للتعاون الإقليمي والدولي، وذلك من خلال اتباعه نهجاً قائماً على الحوار والدبلوماسية والشراكات الدولية.
وأضاف البديوي خلال مشاركة في الحلقة النقاشية «رؤية للشرق الأوسط الجديد: مستقبل التكامل الإقليمي» على هامش أعمال «مؤتمر ميونخ للأمن» في نسخته الـ 62، أن «قادة دول المجلس يؤمنون إيماناً تاماً بمبدأ أساسي: أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها هو أساس أمن واستقرار المنطقة بأكملها».
وأوضح أن «منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة، تتطلب رؤية جماعية قائمة على احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، واعتماد الحلول السلمية للنزاعات»، مشيراً إلى أن مجلس التعاون يتبنى استراتيجية شاملة لإدارة الأزمات، تجمع بين الوساطة السياسية والتعاون الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية، حيث نسج المجلس علاقات مع أكثر من 23 دولة و8 منظمات ومجموعات دولية.
وقال إن «القضية الفلسطينية تظل في صميم أولويات مجلس التعاون»، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر  البديوي أن دول المجلس كانت في طليعة العمل الإنساني، حيث قدمت خلال الفترة من 2020 إلى 2025 نحو 14 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، ما يعكس التزامها بدعم الاستقرار والتنمية على المستوى الدولي.

