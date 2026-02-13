السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا: بإمكان الصين المساعدة في إنهاء الأزمة

أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا يتلقي نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ
13 فبراير 2026 20:24

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الجمعة، ​أنه دعا نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا، مضيفا أن بكين يمكن أن تساعد في ⁠إنهاء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.
وأكد سيبيها لتلفزيون "نوفيني ​لايف" ‌الأوكراني، بعد اجتماعه ⁠مع ​وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "يمكن للصين أن تلعب دورا ‌مهما في تحقيق سلام عادل لأوكرانيا".
وأضاف "‌نقدر دعم الصين لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وأجرينا محادثة موضوعية وعملية ​للغاية".
ووصف سيبيغا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء"، وأكد "ناقشنا جهود السلام ودور الصين المهم في تسهيل إنهاء الأزمة". 
أما وانغ يي، فشدد خلال لقائه سيبيغا وفقا لبيان بثته محطة "سي سي تي في" الصينية الرسمية على أن العلاقات بين الصين وأوكرانيا يجب أن "تبقى على الطريق الصحيح"، مؤكدا أن بكين "مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية جديدة" لكييف.
ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن "من المشجع أن الحوارات المختلفة حول أزمة أوكرانيا تتقدم بشكل مكثف".
وقال "نحن ​على استعداد ‌للاستمرار ⁠في ‌التواصل مع أوكرانيا والعمل ‌مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في ⁠التوصل إلى حل سياسي للأزمة".

أخبار ذات صلة
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
مباحثات روسية أوكرانية أميركية الأسبوع القادم في جنيف
المصدر: رويترز
وانغ يي
أندريه سيبيها
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©