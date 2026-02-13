السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حزب بنغلادش الوطني يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

طارق رحمن يحيي أنصاره أثناء مغادرة منزله في دكا
13 فبراير 2026 20:55

فاز حزب بنغلادش الوطني، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أمس الخميس، مما يمهد الطريق لتولي ​زعيم الحزب طارق رحمن رئاسة الحكومة.
وطارق رحمن هو نجل الرئيس الراحل ضياء رحمن ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.
وقال ‌سليم ريحان أستاذ الاقتصاد في جامعة داكا "الأغلبية القوية التي يحظى بها حزب ‌بنغلادش الوطني تمكنه من تمرير الإصلاحات بكفاءة في البرلمان وتجنب الشلل التشريعي. وهذا وحده كفيل بتحقيق استقرار سياسي في الأجل القريب".
وقالت لجنة الانتخابات إن النتائج الرسمية للتصويت، أظهرت حصول حزب بنغلادش الوطني وحلفائه على ما لا يقل عن 212 مقعدا من أصل 299 جرى التنافس عليها. 
ولم يحصل حزب "المواطن"، الذي يقوده شبان، سوى على ستة مقاعد من 30 ​تنافس مرشحوه عليها.
ولم يعلق رحمن، البالغ 60 عاما، على نتيجة الانتخابات حتى بعد اتضاح المؤشرات التي رجحت فوز حزبه، لكن الحزب دعا أنصاره إلى تجنب الاحتفالات الكبيرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية ​أن رحمن لم يتحدث إلى وسائل الإعلام ‌التي تجمعت ⁠خارج منزله في داكا.
وجاء، في بيان أصدره الحزب فجر اليوم الجمعة "رغم فوزنا... بفارق كبير من الأصوات، لن تنظم أي مسيرات أو تجمعات احتفالية".
ووعد ⁠الحزب بإعطاء الأولوية لإتاحة فرص العمل وحماية الأسر الأقل دخلا وضمان أسعار عادلة للمزارعين.

المصدر: رويترز
