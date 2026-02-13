منظمة التجارة تدعو لإصلاح النظام العالمي

أكدت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، أنها تتفق مع دعوات الولايات المتحدة لإصلاح نظام التجارة العالمي قبل عقد اجتماع مهم للمنظمة في الكاميرون الشهر المقبل.
في العام الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا فرض بموجبه رسوما جمركية تتراوح بين 10 و41 بالمئة على واردات واشنطن من عشرات الدول.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا الأميركية حكما بشأن قانونية هذه الرسوم.
وأكدت إيويالا، في مؤتمر ميونيخ للأمن "قد لا تعجبنا هذه الإجراءات (الرسوم الجمركية الأميركية)، لكن علينا إدراك ضرورة إصلاح أمور كثيرة تتعلق بنظام التجارة العالمي".
وأضافت "النظام صامد، لكنه ليس قويا. لذلك، علينا تعزيزه عبر إجراء الإصلاحات اللازمة، وهذا ما نعمل عليه في منظمة التجارة العالمية"، لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.