منظمة التجارة تدعو لإصلاح النظام العالمي

أكدت ​نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، أنها تتفق مع دعوات الولايات المتحدة لإصلاح ⁠نظام التجارة العالمي قبل عقد اجتماع ​مهم للمنظمة في ​الكاميرون ‌الشهر المقبل.

في ⁠العام ​الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا فرض بموجبه رسوما جمركية ‌تتراوح بين 10 و41 بالمئة ‌على واردات واشنطن من عشرات الدول.

ومن المقرر أن ​تصدر المحكمة العليا الأميركية حكما بشأن قانونية هذه الرسوم.

وأكدت إيويالا، في مؤتمر ميونيخ للأمن "‌قد لا تعجبنا ​هذه الإجراءات (الرسوم الجمركية الأميركية)، لكن علينا إدراك ضرورة إصلاح أمور كثيرة ​تتعلق ‌بنظام ⁠التجارة ‌العالمي".

وأضافت "النظام ‌صامد، لكنه ليس قويا. لذلك، علينا ⁠تعزيزه عبر إجراء الإصلاحات اللازمة، وهذا ​ما نعمل عليه في منظمة التجارة العالمية"، لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.