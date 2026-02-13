السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: نظام المساعدات في أفغانستان يتعرض لضغوط شديدة

عائلة أفغانية تعود إلى البلاد من باكستان (أرشيفية)
14 فبراير 2026 01:46

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للوحدة وتكثيف الدعم قبل رمضان
«أوتشا» لـ«الاتحاد»: موجات البرد تفاقم حدة الأزمة الإنسانية في غزة

أعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال، أن 5.4 مليون لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد منذ نهاية عام 2023، مما دفع إلى التحذير من أن جهود الإغاثة أصبحت ​تتعرض ‌لضغوط شديدة ⁠بسبب ​وصول آلاف الأشخاص يومياً.
وتواجه أفغانستان أزمة جوع متفاقمة بسبب الترحيل الجماعي للأفغان من دول مجاورة، وتخفيض ‌المساعدات الخارجية، والأزمة الاقتصادية.
وقال عرفات جمال خلال ​مؤتمر صحفي في جنيف أمس: «نحن قلقون للغاية بشأن استدامة هذه العودة، الصدمة الديموغرافية الهائلة لهذا العدد من الناس، الذي يمثل نحو 12 ​% من السكان، تدفعنا إلى حافة الانهيار».
وتابع جمال أن «نحو 2.9 مليون ​شخص عادوا ‌إلى ⁠أفغانستان العام الماضي، وأن ‌150 ألفاً عادوا حتى الآن هذا العام».
وأضاف ⁠أن «المفوضية تحتاج إلى 216 ​مليون دولار لدعم العائدين هذا العام، لكن الحملة لم تحصل سوى على 8 % من التمويل الذي تحتاجه». وأوضح جمال أنهم «ما زالوا يراقبون عودة أو إجبار أعداد كبيرة من الأفغان على العودة من الدول المجاورة في ظروف بالغة الصعوبة».

الأمم المتحدة
أفغانستان
المساعدات الإنسانية
المساعدات
مفوضية شؤون اللاجئين
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©