ميرتس وروبيو يناقشان الأزمة في أوكرانيا

ناقش المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، جهود إنهاء الأزمة في أوكرانيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن روبيو أشاد بالدعم القوي الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا، مضيفا أن المباحثات تناولت أيضا تنسيق جهود إعادة الإعمار.

وقالت مصادر في الحكومة الألمانية إن النقاش انصب على الوضع في أوكرانيا، وحالة المفاوضات مع روسيا، والدعم الإضافي لكييف، لا سيما من الناحية العسكرية.

وتناولت المباحثات أيضا دور أوروبا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). ووفقا للجانب الأميركي، رحب روبيو أيضا بالخطوات الألمانية لتعزيز التحالف.