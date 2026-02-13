السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إطلاق النار على مسلح بعد هجوم بسكين في باريس

انتشار الشرطة الفرنسية في مكان الحادث عند قوس النصر
14 فبراير 2026 00:37

قالت شرطة العاصمة الفرنسية باريس إن رجلا يحمل سكينا ⁠حاول مهاجمة أحد أفراد الأمن بالقرب ​من قوس النصر أثناء مراسم إشعال شعلة الجندي المجهول، الجمعة، مما ⁠دفع ​شرطيا آخر لإطلاق النار للسيطرة عليه.
وذكرت الشرطة أن الرجل نقل ‌إلى المستشفى في حالة ‌حرجة. ولم يصب الشرطي بأذى كما لم ​يصب أي شخص آخر.
وأضافت شرطة باريس أن الهجوم وقع بالقرب من ضريح ‌الجندي المجهول، حيث كان ​أفراد شرطة يعيدون إضاءة الشعلة.
وقال وزير الداخلية  لورون نونيز "حاول المشتبه به مهاجمة أفراد الدرك بسكين، بمن فيهم أعضاء فرقة الدرك 

ولم تتضح بعد أي معلومات عن الرجل بينما أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في المساء فتح تحقيق فوري في الحادثة.

المصدر: رويترز
إطلاق النار
عملية طعن
باريس
