إطلاق النار على مسلح بعد هجوم بسكين في باريس

قالت شرطة العاصمة الفرنسية باريس إن رجلا يحمل سكينا ⁠حاول مهاجمة أحد أفراد الأمن بالقرب ​من قوس النصر أثناء مراسم إشعال شعلة الجندي المجهول، الجمعة، مما ⁠دفع ​شرطيا آخر لإطلاق النار للسيطرة عليه.

وذكرت الشرطة أن الرجل نقل ‌إلى المستشفى في حالة ‌حرجة. ولم يصب الشرطي بأذى كما لم ​يصب أي شخص آخر.

وأضافت شرطة باريس أن الهجوم وقع بالقرب من ضريح ‌الجندي المجهول، حيث كان ​أفراد شرطة يعيدون إضاءة الشعلة.

وقال وزير الداخلية لورون نونيز "حاول المشتبه به مهاجمة أفراد الدرك بسكين، بمن فيهم أعضاء فرقة الدرك

ولم تتضح بعد أي معلومات عن الرجل بينما أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في المساء فتح تحقيق فوري في الحادثة.