بيرو تتجه لإغلاق أحد شواطئها جراء التلوث

تعتزم السلطات في العاصمة البيروفية ليما إغلاق أحد أكثر شواطئها شعبية يوم الأحد، في إجراء استثنائي بررته بمستويات التلوث المرتفعة الناتجة عن النفايات التي يخلّفها عشرات الآلاف من الزوار خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويستقبل شاطئ أغوا دولسي، الممتد لنحو كيلومتر واحد، ما يصل إلى 70 ألف زائر في كل عطلة نهاية أسبوع خلال موسم الصيف، الذي يمتد من ديسمبر إلى مارس.

وقال رئيس بلدية منطقة تشوريوس، ريتشارد كورتيز، إن هذا القرار يهدف إلى توعية الزوار بحجم التلوث الذي يتسببون فيه على الشاطئ.

وسيسمح الإغلاق المؤقت لفرق النظافة بتنفيذ عمليات تنظيف شاملة للساحل الرملي.

وبحسب مسؤولي المدينة التي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، يتم جمع نحو 20 طناً من النفايات أسبوعياً من شاطئ أغوا دولسي، تشمل البلاستيك والزجاجات وبقايا الطعام.

وأضاف كورتيز أن هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات، مؤكداً أن «أفضل رسالة يمكن توجيهها للزوار هي إغلاق الشاطئ»، محذراً من احتمال اللجوء إلى إغلاقه بشكل دائم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.