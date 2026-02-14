الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
روبيو يؤكد على أهمية وحدة أميركا وأوروبا

14 فبراير 2026 13:02

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، التزام بلاده بوحدة الصف مع أوروبا، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، مشدداً على أن مصير واشنطن مرتبط بأوروبا، وأن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن التحالف عبر الأطلسي.

وقال روبيو «في وقت تتحدث فيه العناوين الصحفية عن نهاية العصر عبر الأطلسي، فليكن واضحاً للجميع أن هذا ليس هدفنا ولا رغبتنا، لأننا نحن الأميركيين، قد يكون وطننا في نصف الكرة الغربي، لكننا سنظل دائماً أبناء أوروبا».
أكد وزير الخارجية الأميركي «لا نسعى إلى الانفصال، بل إلى تحفيز صداقة قديمة وتجديد أعظم حضارة في تاريخ البشرية»، مؤكدا أن «ما نريده هو تحالف متجدّد القوّة».
وقال روبيو إن الولايات المتحدة وأوروبا «قدرهما أن تكونا معا»، مؤكدا «نريد أن تكون أوروبا قوية».
وقال إن بلاده تريد في عهد دونالد ترامب أن تقود «التجديد والترميم» العالميين، وهي «مدفوعة برؤية لمستقبل فخور وذي سيادة وحيوية تضاهيان ماضي حضارتنا». 
ودعا إلى أوروبا «قوية»، مطالبا الأوروبيين بالانضمام إلى الولايات المتحدة في سعيها لـ«تجديد» النظام العالمي.

المصدر: وكالات
