الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فون دير لايين: على أوروبا «رفع مستوى أدائها الدفاعي»

جانب من كلمة أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر (أ ف ب)
14 فبراير 2026 15:44

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، ضرورة أن ترفع أوروبا مستوى أدائها وتتحمل مسؤولياتها في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

وأوضحت فون دير لاين، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن أمن أوروبا لم يكن يُعد دائماً مسؤوليتها الأساسية، إلا أن هذا الواقع تغيّر جذرياً، مشيرة إلى أن أوروبا القوية تعني تحالفاً أقوى عبر الأطلسي.

وشددت على أن تحقيق ذلك يتطلب من أوروبا التحرر من القيود السابقة، لا سيما عبر تفعيل «بند الدفاع المشترك»، الذي ينص على التزام جماعي من دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لعدوان.

أخبار ذات صلة
أميركا.. تحذير من عاصفة شتوية بكاليفورنيا
ترامب يطالب الرئيس الأوكراني بـ«التحرك» بشأن اتفاق السلام

وقالت: «أعتقد أن الوقت قد حان لتفعيل هذا البند المنصوص عليه في المعاهدات الأوروبية».

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تطوير ركيزة أوروبية للقدرات الاستراتيجية في مجالات الفضاء والاستخبارات وقدرات الضربات بعيدة المدى.

وبدأت أوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية بهدف إعادة التسلح بحلول عام 2030، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص استثمارات الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

المصدر: آ ف ب
فون دير لايين
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
أوروبا
الولايات المتحدة
أميركا
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حلف شمال الأطلسي
الناتو
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©