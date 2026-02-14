فون دير لايين: على أوروبا «رفع مستوى أدائها الدفاعي»

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، ضرورة أن ترفع أوروبا مستوى أدائها وتتحمل مسؤولياتها في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

وأوضحت فون دير لاين، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن أمن أوروبا لم يكن يُعد دائماً مسؤوليتها الأساسية، إلا أن هذا الواقع تغيّر جذرياً، مشيرة إلى أن أوروبا القوية تعني تحالفاً أقوى عبر الأطلسي.

وشددت على أن تحقيق ذلك يتطلب من أوروبا التحرر من القيود السابقة، لا سيما عبر تفعيل «بند الدفاع المشترك»، الذي ينص على التزام جماعي من دول الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لعدوان.

وقالت: «أعتقد أن الوقت قد حان لتفعيل هذا البند المنصوص عليه في المعاهدات الأوروبية».

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تطوير ركيزة أوروبية للقدرات الاستراتيجية في مجالات الفضاء والاستخبارات وقدرات الضربات بعيدة المدى.

وبدأت أوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية بهدف إعادة التسلح بحلول عام 2030، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص استثمارات الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي «الناتو».