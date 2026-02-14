الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الجيش الأميركي يقصف عشرات الأهداف لداعش في سوريا

الجيش الأميركي يقصف عشرات الأهداف لداعش في سوريا
14 فبراير 2026 17:29

قالت القيادة المركزية الأميركية، ⁠اليوم السبت، ​إنها ​شنت ‌10 ⁠غارات ​على أكثر من 30 ‌هدفا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي في ‌سوريا ​بين الثالث ‌و12 من شهر فبراير الجاري.
وأضافت القيادة، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الضربات استهدفت "البنية التحتية ومواقع تخزين الأسلحة التابعة لتنظيم داعش بذخائر دقيقة".
وكان الجيش الأميركي قد أطلق عملية "ضربة عين الصقر" في ديسمبر الماضي؛ ردا على هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين في مدينة تدمر في سوريا.
وذكرت القيادة أنه تم قتل أو أسر أكثر من 50 إرهابيا خلال العملية، مع استهداف أكثر من 100 موقع من مواقع البنية التحتية التابعة للتنزيم المتشدد.

المصدر: رويترز
