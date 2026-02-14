الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ستارمر يدعو إلى تكامل ​دفاعي أقوى بين الدول الأوروبية

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن
14 فبراير 2026 18:54

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ضرورة تعزيز "القوة العسكرية" البريطانية وجاهزيتها، مشددا على ضرورة تكامل ​دفاعي أقوى داخل القارة الأوروبية للحد من اعتماد حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الولايات المتحدة.
وألمح ستارمر، اليوم السبت أمام منتدى ميونيخ للأمن، إلى أهمية تعزيز التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي ⁠تتيح حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد بين الدول ​الأعضاء، وإلى ضرورة وجود تكامل اقتصادي أعمق، بعد ست سنوات ​من ‌خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال ستارمر "لسنا اليوم أمام مفترق طرق. الطريق أمامنا واضح، ومن البديهي أن نبني قوتنا العسكرية، لأنها عملة العصر".
وأضاف "يجب أن نكون قادرين على ردع أي عدوان، ونعم، إذا لزم الأمر، ‌يجب أن نكون مستعدين للقتال".
وأوضح ستارمر أن الولايات المتحدة حليف لا غنى عنه، وقدّمت إسهاما لا مثيل له في أمن أوروبا، لكن تعزيز الجانب الأوروبي في حلف الناتو بشكل أكبر سيساعد في تقليل اعتماد القارة على واشنطن.
وأضاف "أتحدث ‌عن رؤية للأمن الأوروبي واستقلال ​أوروبي أكبر لا يدعو لانسحاب الولايات المتحدة، بل تستجيب لدعوة تقاسم الأعباء بشكل كامل وتعيد بناء العلاقات التي خدمتنا جيدا".
وشدد على أن الوضع الطبيعي الجديد هو أن ​تتحمل أوروبا المسؤولية الرئيسية عن ‌دفاعها، ‌داعيا إلى "نقلة نوعية" في التعاون.
وأضاف أن بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات الطائرات الضاربة التابعة لها في شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي هذا العام، وستعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وكندا والأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي ​في استعراض لالتزامها بالأمن الأوروبي الأطلسي.

أخبار ذات صلة
ستارمر يصل إلى طوكيو في ختام زيارته إلى شرق آسيا
الرئيس الصيني يستقبل رئيس الوزراء البريطاني في بكين
المصدر: رويترز
كير ستارمر
الدول الأوروبية
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©