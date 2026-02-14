ستارمر يدعو إلى تكامل ​دفاعي أقوى بين الدول الأوروبية

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ضرورة تعزيز "القوة العسكرية" البريطانية وجاهزيتها، مشددا على ضرورة تكامل ​دفاعي أقوى داخل القارة الأوروبية للحد من اعتماد حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الولايات المتحدة.

وألمح ستارمر، اليوم السبت أمام منتدى ميونيخ للأمن، إلى أهمية تعزيز التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي ⁠تتيح حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد بين الدول ​الأعضاء، وإلى ضرورة وجود تكامل اقتصادي أعمق، بعد ست سنوات ​من ‌خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ستارمر "لسنا اليوم أمام مفترق طرق. الطريق أمامنا واضح، ومن البديهي أن نبني قوتنا العسكرية، لأنها عملة العصر".

وأضاف "يجب أن نكون قادرين على ردع أي عدوان، ونعم، إذا لزم الأمر، ‌يجب أن نكون مستعدين للقتال".

وأوضح ستارمر أن الولايات المتحدة حليف لا غنى عنه، وقدّمت إسهاما لا مثيل له في أمن أوروبا، لكن تعزيز الجانب الأوروبي في حلف الناتو بشكل أكبر سيساعد في تقليل اعتماد القارة على واشنطن.

وأضاف "أتحدث ‌عن رؤية للأمن الأوروبي واستقلال ​أوروبي أكبر لا يدعو لانسحاب الولايات المتحدة، بل تستجيب لدعوة تقاسم الأعباء بشكل كامل وتعيد بناء العلاقات التي خدمتنا جيدا".

وشدد على أن الوضع الطبيعي الجديد هو أن ​تتحمل أوروبا المسؤولية الرئيسية عن ‌دفاعها، ‌داعيا إلى "نقلة نوعية" في التعاون.

وأضاف أن بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات الطائرات الضاربة التابعة لها في شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي هذا العام، وستعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وكندا والأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي ​في استعراض لالتزامها بالأمن الأوروبي الأطلسي.