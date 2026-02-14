الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية

الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
14 فبراير 2026 19:35

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة سيبدأ اعتبارا من الأول من مايو المقبل.
وتطبق الصين حاليا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.
والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الطموحة.
واعتبارا من الأول من مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني. 
وقال شي جين بينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية "ستوفر بلا شك فرصا جديدة للتنمية الأفريقية"، معلنا عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.

المصدر: آ ف ب
الصين
الرسوم الجمركية
الدول الأفريقية
