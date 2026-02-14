الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أن الدول الأوروبية يجب ألا تكون مجرّد "متفرجة" في المحادثات الجارية سعيا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، فيما يتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات قريبا.

وقال وانغ، متحدثا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه "لا يمكن لأوروبا أن تبقى متفرجة"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "عندما استأنفت الولايات المتحدة وروسيا الحوار، بدا أنه تم استبعاد أوروبا".

وتابع أن "الحرب تجري على الأرض الأوروبية، ولأوروبا بالتأكيد الحق في المشاركة في عملية التفاوض عندما يحين الوقت. يجب ألا تكون أوروبا مدرجة على القائمة، بل أن تجلس إلى الطاولة".

أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، عقد جولة جديدة من المحادثات برعاية أميركية في جنيف يومي 17 و18 فبراير الجاري، إيذانا ببدء المرحلة التالية من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.

ودعا وانغ يي إلى "اتفاق سلام شامل ودائم تقبله جميع الأطراف وتشارك فيه".