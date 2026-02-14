الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا

14 فبراير 2026 19:55

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أن الدول الأوروبية يجب ألا تكون مجرّد "متفرجة" في المحادثات الجارية سعيا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، فيما يتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات قريبا.
وقال وانغ، متحدثا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه "لا يمكن لأوروبا أن تبقى متفرجة"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "عندما استأنفت الولايات المتحدة وروسيا الحوار، بدا أنه تم استبعاد أوروبا".
وتابع أن "الحرب تجري على الأرض الأوروبية، ولأوروبا بالتأكيد الحق في المشاركة في عملية التفاوض عندما يحين الوقت. يجب ألا تكون أوروبا مدرجة على القائمة، بل أن تجلس إلى الطاولة".
أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، عقد جولة جديدة من المحادثات برعاية أميركية في جنيف يومي 17 و18 فبراير الجاري، إيذانا ببدء المرحلة التالية من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.
ودعا وانغ يي إلى "اتفاق سلام شامل ودائم تقبله جميع الأطراف وتشارك فيه".

ترامب يطالب الرئيس الأوكراني بـ«التحرك» بشأن اتفاق السلام
فون ‌دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتفعيل ميثاق الدفاع المشترك
المصدر: وكالات
الصين
أوروبا
الأزمة الأوكرانية
وانغ يي
