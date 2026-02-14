عشرات القتلى جراء مذابح نفذها إرهابيون في نيجيريا

قتل 46 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء هجمات شنها مسلحون ينتمون إلى جماعات إرهابية على ثلاث قرى في ولاية النيجر بوسط غرب نيجيريا، وفق ما أفاد مصدر في منظمة إنسانية.

وقال المصدر، الذي لم يشأ كشف هويته، إن "38 شخصا قتلوا بالرصاص أو ذبحا" في قرية كونكوسو، فيما "قتل سبعة في تونغان ماكيري"، إضافة إلى "مقتل شخص واحد في بيسا".

وأوضح المصدر الإنساني أن "حوالي 80% من المنازل في كونكوس احترقت" وأنه "يجري انتشال جثث أخرى".

وتتبع القرى الثلاث للحكومة المحلية في بورغو المحاذية لولاية كوارا، حيث قتل إرهابيون أكثر من 160 شخصا بداية فبراير الجاري.

قال جيريميا تيموثي، وهو أحد سكان قرية كونكوسو فر إلى منطقة مجاورة، إن الهجوم على قريته بدأ في الساعات الأولى من الصباح بإطلاق نار متقطع.

وأكد شاهد آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المهاجمين، الذين كانوا يستقلون أكثر من 200 دراجة نارية، اجتاحوا المنطقة مستهدفين القرى.