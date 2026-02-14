الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق ينشر جنسيات عناصر «داعش» المنقولين من سوريا

مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق (رويترز)
15 فبراير 2026 01:15

هدى جاسم (بغداد)

نشرت وزارة العدل العراقية، أمس، جنسيات سجناء تنظيم «داعش» الذين تم نقلهم من سوريا إلى مرافق احتجاز بالعراق، في عملية قادتها القيادة المركزية الأميركية وانتهت الخميس الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية محمد لعيبي: إن العدد الكلي للسجناء المنقولين بلغ 5703 وينتمون لـ61 دولة.
وذكر أن من بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً، لافتاً إلى أن عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريون 3543، ويتوزع البقية على عدد آخر من الجنسيات.
وتابع أنه تم تأهيل سجن الكرخ المركزي لاستقبالهم، وتم تصنيف السجناء من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد العراق بها من قبل التحالف الدولي.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد قال، الجمعة الماضي، إن بغداد تجري محادثات مع بعض الدول لترحيل سجناء «داعش» قريباً، مضيفاً أن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق.
وكان وزير العدل العراقي، خالد شواني، ذكر أن الخميس هو موعد وصول آخر دفعة إلى العراق من المعتقلين المنتمين إلى تنظيم «داعش» من السجون التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شمال شرق سوريا، مشيراً إلى إيداعهم في سجون شديدة الحراسة في بغداد.
وذكر شواني أن العراق شكّل فريقاً أمنياً داخلياً للإشراف على عملية الاستلام، إلى جانب فريق فني برئاسة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتولي التحقيقات، فضلاً عن تشكيل هيئة قضائية متخصصة لإعداد ملفات الدعاوى وتصنيف التهم وفق قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للتعاون القضائي بمجلس القضاء العراقي: إن التحقيقات مع عناصر تنظيم «داعش» الذين يتم نقلهم من سوريا ستستمر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

