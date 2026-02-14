إصابات بنيران وغارات إسرائيلية في غزة

غزة (وكالات)

أصيب عدد من الفلسطينيين، منهم سيدة وطفلة، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية التي تواصل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي في غزة.

ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن مصدر طبي قوله، إن طفلة أصيبت في رأسها، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين قرب محور نتساريم وسط القطاع».

وأشار إلى إصابة مسن «60 عاماً» بطلق ناري، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين بمنطقة المغراقة جنوب غزة»، كاشفاً عن «إصابة فلسطينية جنوبي القطاع».

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس، غارات على مدن غزة وخانيونس ورفح، كما نسفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية شرقي خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي المدينة.