الأخبار العالمية

سفارة فلسطين بالقاهرة تدعو المسجلين للعودة إلى غزة

معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
15 فبراير 2026 01:15

غزة (وكالات)

بدأت السفارة الفلسطينية في القاهرة الاتصال بالفلسطينيين المسجلين لديها للعودة إلى قطاع غزة، تمهيداً لترتيب سفرهم عبر معبر رفح، بحسب ما أفاد مصدر في السفارة أمس. 
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن السفارة شرعت خلال الساعات الماضية في التواصل هاتفياً مع المسجلين على قوائم العودة لإبلاغهم بآليات السفر والمواعيد المحددة واستكمال تحديث بياناتهم قبل العبور.
وأوضح أن العملية تجري على دفعات وفق ترتيبات تنظيمية متفق عليها، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع بقية الأسماء المسجلة، في إطار تسهيل عودة الراغبين إلى القطاع بشكل منظم.
ويأتي ذلك بعد استئناف حركة العبور بشكل محدود، ضمن إجراءات تنسيق بين الجهات المصرية والفلسطينية والإسرائيلية والأوروبية بهدف تنظيم دخول العائدين وتخفيف أوضاع العالقين خارج قطاع غزة. 

السفارة الفلسطينية
سفارة فلسطين
فلسطين
القاهرة
مصر
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
معبر رفح
معبر رفح الحدودي
فتح معبر رفح
