سفارة فلسطين بالقاهرة تدعو المسجلين للعودة إلى غزة

غزة (وكالات)

بدأت السفارة الفلسطينية في القاهرة الاتصال بالفلسطينيين المسجلين لديها للعودة إلى قطاع غزة، تمهيداً لترتيب سفرهم عبر معبر رفح، بحسب ما أفاد مصدر في السفارة أمس.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن السفارة شرعت خلال الساعات الماضية في التواصل هاتفياً مع المسجلين على قوائم العودة لإبلاغهم بآليات السفر والمواعيد المحددة واستكمال تحديث بياناتهم قبل العبور.

وأوضح أن العملية تجري على دفعات وفق ترتيبات تنظيمية متفق عليها، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع بقية الأسماء المسجلة، في إطار تسهيل عودة الراغبين إلى القطاع بشكل منظم.

ويأتي ذلك بعد استئناف حركة العبور بشكل محدود، ضمن إجراءات تنسيق بين الجهات المصرية والفلسطينية والإسرائيلية والأوروبية بهدف تنظيم دخول العائدين وتخفيف أوضاع العالقين خارج قطاع غزة.