«لجنة إدارة غزة» تطالب بصلاحيات كاملة بالقطاع

غزة (الاتحاد)

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أمس، أن اللجنة لا تستطيع تحمُّل مسؤولياتها على نحو فعّال ما لم تحصل على الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة، وتمكينها تمكيناً حقيقياً يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية.

وأضاف شعث، في منشور على «إكس»، أن التمكين الحقيقي للجنة سيفتح الباب أمام الحصول على دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية في القطاع.

وأكّد أن أولوية اللجنة تتمثّل في ضمان تدفّق المساعدات، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن البيانات الصادرة من القطاع بشأن الجاهزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة تمثّل خطوة تصبُّ في مصلحة السكان، واصفاً إعلان الاستعداد لانتقال منظّم بوصفه محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامنا، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني.