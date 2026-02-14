الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الأونروا»: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في غزة

فتاة تسير على تلة تُطل على مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس (أ ف ب)
15 فبراير 2026 01:15

حسن الورفلي (غزة)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، جمع خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة، وقالت «الأونروا»، في بيان صحفي، إن فِرَقها تلتزم بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات في جميع أنحاء غزة. 
وأضافت أن فرقها جمعت في الفترة ما بين 16 إلى 31 يناير حوالي خمسة آلاف طن من النفايات الصلبة داخل مراكز الإيواء الجماعي التابعة للوكالة والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى أن فِرَقها نفذت أكثر من 500 حملة تنظيف، استفاد منها أكثر من 230 ألف نازح. 
في غضون ذلك، كشف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، عن أنه تم رفع آلاف الأطنان من النفايات في منطقة السوق القديم بوسط مدينة غزة، بعدما تسببت في كارثة بيئية وانتشار أمراض بين النازحين، موضحاً أنه تم نقل النفايات جنوب مدينة غزة بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات المجتمع المدني، وبلدية غزة.
وأعرب الشوا، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أمله في أن يستمر نقل النفايات من مناطق متفرقة إلى جنوب القطاع، مؤكداً أن الأمر سيستمر لمدة 6 أشهر، في ظل الانتشار الكبير للنفايات بين خيام ومنازل النازحين، مشيراً إلى أنه تم تحديد «مكبات» أخرى للنفايات، مع وجود 900 ألف طن متري من النفايات.
وأوضح الشوا أن المنظمات الأهلية الفلسطينية تمارس الضغط من أجل نقل النفايات إلى «المكب» الأصلي لها في منطقة جحر الديك جنوب شرق غزة، التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مما يستلزم انسحابه من هذه المنطقة والسماح بنقل النفايات من داخل غزة إلى هذه المنطقة.
وفي تصريحات سابقة، حذّرت منظمات طبية من انتشار الأوبئة، وخاصة الكوليرا، وشلل الأطفال في أوساط النازحين، في ظل منع سلطات الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة.

