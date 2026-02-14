الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بريطانيا تعلن نشر حاملة طائرات في القطب الشمالي

حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز"
14 فبراير 2026 22:49

كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم نشر حاملة طائرات في شمال المحيط المحيط الأطلسي  في الدائرة القطبية الشمالية.
وقال ستارمر، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "أعلن اليوم أن المملكة المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات في شمال المحيط الأطلسي وأقصى الشمال (الدائرة القطبية) هذا العام، بقيادة حاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز".
وأشار الى أنها ستعمل "إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأعضاء آخرين في حلف الناتو، في عرض قوي لالتزامنا بالأمن الأوروبي-الأطلسي".
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن المجموعة ستضم سفنا حربية تابعة للبحرية الملكية ومقاتلات إف-35 ومروحيات، في ما أُطلق عليه "عملية فايركريست".
وحاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" هي أكبر سفينة في أسطول البحرية الملكية، ويتوقع أيضا أن تعمل طائرات أميركية من على متنها.
وستشمل العملية آلاف الأفراد من جميع فروع القوات المسلحة الثلاثة، وفق بيان وزارة الدفاع البريطانية.
وأوضحت أن الانتشار سيأتي ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأت هذا الأسبوع "لتعزيز أمن الحلف في منطقة يُؤدي فيها ذوبان الجليد إلى فتح طرق جديدة".
وكانت فرنسا أعلنت، بدورها، أنها ستنشر مجموعة حاملة طائراتها في المنطقة عام 2026.
وشدد ستارمر على أن "الطريق أمامنا واضح ومباشر. علينا تعزيز قوتنا العسكرية لأنها عملة العصر"، مضيفا "يجب أن نكون قادرين على ردع العدوان، ونعم، إذا لزم الأمر يجب أن نكون مستعدين للقتال".

المصدر: وكالات
