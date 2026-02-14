ترامب يطالب الرئيس الأوكراني بـ«التحرك» بشأن اتفاق السلام

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ الخطوة التالية فيما يتعلق باتفاق سلام محتمل مع روسيا، في حين رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً تقديم تنازلات عن أراضي بلاده، وهو مطلب رئيسي لموسكو.

وأضاف ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض، أمس، «روسيا تريد التوصل إلى اتفاق وسيتعين على زيلينسكي التحرك، وإلا فإنه سيضيع فرصة رائعة».

وفي إحدى فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، رفض زيلينسكي مجدداً المطالب الروسية بتسليم منطقة دونباس الشرقية “كما طالبت موسكو كشرط للسلام”، محذراً من تداعيات طول أمد الحرب.

وعبّر الرئيس ​الأوكراني عن أمله في ⁠أن تكون محادثات السلام التي ستجري ​هذا الأسبوع ​في ‌جنيف بوساطة ⁠أميركية ​جادة وموضوعية، مبدياً قلقه من أن التنازلات غالباً ما تُطلب من كييف.

في ذات السياق، أُعلن الجمعة عن عقد جولة جديدة من المحادثات برعاية أميركية في جنيف يومي 17 و18 فبراير، إيذاناً ببدء المرحلة التالية من المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وقال زيلينسكي: «نأمل حقاً أن تكون الاجتماعات الثلاثية جادة وموضوعية ومفيدة ‌لنا جميعاً، ​لكن بصراحة أشعر أحياناً أن الأطراف تتحدث عن أمور ​مختلفة ‌تماماً».

وأضاف «⁠كثيراً ‌ما ‌يعود الأميركيون إلى مسألة التنازلات، ⁠وغالبا ما تتم مناقشة ​هذه التنازلات فقط في سياق أوكرانيا، وليس روسيا». وأشار إلى أن نحو 200 ألف أوكراني ما زالوا يعيشون في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من المنطقة الغنية بالموارد، والتي استولت روسيا على أجزاء واسعة منها منذ بداية الحرب في فبراير2022.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، أن أوروبا يجب ألا تكون مجرّد متفرجة في المحادثات الجارية سعياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال وانغ متحدثاً خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «لا يمكن لأوروبا أن تبقى متفرجة»، مشيراً إلى أنه في العام الماضي «عندما استأنفت الولايات المتحدة وروسيا الحوار، بدا أنه تم استبعاد أوروبا».

وتابع: أن «الحرب تجري على الأرض الأوروبية، ولأوروبا بالتأكيد الحق في المشاركة في عملية التفاوض عندما يحين الوقت، يجب ألا تكون أوروبا مدرجة على القائمة، بل أن تجلس إلى الطاولة». ودعا وانغ يي إلى «اتفاق سلام شامل ودائم تقبله جميع الأطراف وتشارك فيه».

ميدانياً، قال مسؤولون أمس: إن غارات بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل شخص في أوكرانيا وآخر في روسيا. وقال حاكم منطقة بريانسك الروسية، أليكسندر بوجوماز: إن مدنياً قتل في قصف أوكراني بطائرة مسيرة على سيارة في المنطقة الحدودية.

وفي أوكرانيا، أفاد أوليه كيبر، الحاكم العسكري في مدينة أوديسا، بمقتل امرأة في هجوم روسي وقع أثناء الليل على المدينة الساحلية.