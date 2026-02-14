ألمانيا تدعو إلى شراكة موثوقة مع الولايات المتحدة

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ⁠إلى إقامة شراكة موثوقة بين ⁠الولايات ​المتحدة وشركائها الأوروبيين، مشددا على ضرورة أن ‌يعمل الأوروبيون على تعزيز ‌قدراتهم الدفاعية الصلبة.

في تصريحات خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أقر ⁠بيستوريوس ‌بضرورة ‌إصلاح المؤسسات الدولية.

ولفت وزير الدفاع الألماني إلى أن الهدف من هذا الإصلاح يجب أن يكون تحقيق السلام والأمن.

وأوضح أنه يتعامل مع الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة بواقعية وبراجماتية.

ورأى الوزير الألماني أنه يجب أن يكون هناك توزيع واضح وعادل للأعباء فيما يتعلق بالفصل القادم من الشراكة عبر ضفتي المحيط الأطلسي.

وقال بيستوريوس "يجب على أوروبا أن تتولى زمام القيادة في توفير قوات تقليدية قوية، وأن تضطلع بمسؤولية أكبر تجاه جوارها المباشر، بينما تواصل الولايات المتحدة في المستقبل المنظور تقديم الدعم الاستراتيجي والنووي".