الأخبار العالمية

نيوزيلندا.. أمطار غزيرة وعواصف والسلطات تحذر

أرشيفية
15 فبراير 2026 09:02

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا من زيادة ​شدة الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة في نورث آيلاند، بعد يوم من ⁠الفيضانات التي تسببت في وفاة شخص واحد ​وانقطاع التيار الكهربائي ​وانهيار ‌الطرق وإجلاء السكان من منازلهم.
وقالت ⁠هيئة الأرصاد ​الجوية إن منخفضاً قوياً شرقي الجزيرة الشمالية، يتوغل اليوم مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ‌وعواصف شديدة على شرق ووسط وجنوب ‌نورث آيلاند". وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن من المتوقع ​بلوغ ذروة سوء الأحوال الجوية في وقت متأخر من اليوم الاحد، يليها تحسن بطيء في الاحوال الجوية يوم الاثنين، بعد ‌ان بدأ هطول الامطار الغزيرة على ​مناطق واسعة من البلاد الجمعة، مما تسبب في حدوث فيضانات.
وقالت السلطات ​ان ‌رجلا لقي ⁠حتفه ، ⁠مضيفة أن حوالي 80 شخصا تم اجلاؤهم ​إلى مركز طوارئ. وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مناطق شبه ريفية شاسعة مغمورة بالمياه وأجزاء من الطرق منهارة حيث انحسرت ​مياه الفيضانات.

