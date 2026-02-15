أميركا.. تحذير من عاصفة شتوية بكاليفورنيا

تخضع أجزاء كبيرة من شمالي ولاية كاليفورنيا الأميركية لتحذير من عاصفة شتوية، حيث تتأهب لاستقبال عدة أقدام من الثلوج. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المسافرين من وإلى سييرا نيفادا ومنتجعات التزلج الشهيرة فيها بضرورة توقع "تأثيرات كبيرة على حركة السفر" واستخدام "أقصى درجات الحذر".

وقال داكاري أندرسون، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو، إن الفترة من السبت وحتى صباح اليوم الأحد ستكون "أفضل نافذة للسفر" قبل وصول نظام الطقس البارد. وذكر أندرسون أنه بينما تساقطت بعض الثلوج في وقت سابق من الأسبوع، ظلت الأحوال الجوية هادئة يوم السبت. ولكن من المتوقع أن تشتد الأمور بعد ظهر اليوم الأحد حيث من المتوقع أن تتغطى المجتمعات الواقعة على ارتفاعات تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف قدم (914 إلى 1219 مترا) بما يتراوح بين قدم وقدمين (30 و60 سنتيمترا) من الثلوج. وقد تشهد المجتمعات في المرتفعات الأعلى تساقطا أكبر بكثير للثلوج - ربما ما بين 6 إلى 8 أقدام (8ر1 إلى 4ر2 متر).