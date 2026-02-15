الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا.. تحذير من عاصفة شتوية بكاليفورنيا

أرشيفية
15 فبراير 2026 10:16

تخضع أجزاء كبيرة من شمالي ولاية كاليفورنيا الأميركية لتحذير من عاصفة شتوية، حيث تتأهب لاستقبال عدة أقدام من الثلوج. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المسافرين من وإلى سييرا نيفادا ومنتجعات التزلج الشهيرة فيها بضرورة توقع "تأثيرات كبيرة على حركة  السفر" واستخدام "أقصى درجات الحذر".
وقال داكاري أندرسون، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو، إن الفترة من السبت وحتى صباح اليوم الأحد ستكون "أفضل نافذة للسفر" قبل وصول نظام الطقس البارد. وذكر أندرسون أنه بينما تساقطت بعض الثلوج في وقت سابق من الأسبوع، ظلت الأحوال الجوية هادئة يوم السبت. ولكن من المتوقع أن تشتد الأمور بعد ظهر اليوم الأحد حيث من المتوقع أن تتغطى المجتمعات الواقعة على ارتفاعات تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف قدم (914 إلى 1219 مترا) بما يتراوح بين قدم وقدمين (30 و60 سنتيمترا) من الثلوج. وقد تشهد المجتمعات في المرتفعات الأعلى تساقطا أكبر بكثير للثلوج - ربما ما بين 6 إلى 8 أقدام (8ر1 إلى 4ر2 متر).

أخبار ذات صلة
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
نيوزيلندا.. عاصفة قوية تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف
المصدر: وكالات
عاصفة
أميركا
عاصفة ثلجية
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©