أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وفيات جراء إعصار "جيزاني" في موزمبيق

وفيات جراء إعصار "جيزاني" في موزمبيق
15 فبراير 2026 09:38

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في موزمبيق جراء الإعصار "جيزاني"، بعد أيام من تسببه في سقوط عشرات الضحايا وإحداث دمار واسع في مدغشقر المجاورة.

وذكرت مصادر محلية أن الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه نحو 215 كيلومترا في الساعة، ألحق أضرارا جسيمة بمدينة إينيامبانه، أكبر مدن جنوب موزمبيق وأكثرها عرضة للأعاصير، كما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 130 ألف شخص، وفقا لشركات الكهرباء في البلاد.

وكانت السلطات في مدغشقر قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن الإعصار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، متسببا في أضرار بالغة بمدينة تواماسينا، ثاني أكبر مدن الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتي يقطنها نحو 400 ألف نسمة.

 

المصدر: وكالات
موزمبيق
إعصار
فيضانات
