روسيا تعلن إحراز تقدم ميداني كبير في أوكرانيا

أكد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، أن قوات بلاده سيطرت على 12 قرية في أوكرانيا خلال شهر فبراير الجاري، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال تفقد غيراسيموف قوات روسيا في أوكرانيا، حيث قال "خلال أسبوعين في فبراير، ورغم الظروف الشتوية القاسية" سيطرت القوات على "12 قرية".

تأتي زيارة رئيس الأركان قبل أيام من عقد موسكو وكييف وواشنطن جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف وضع حد للأزمة في أوكرانيا، والتي تكمل عامها الرابع في أواخر فبراير الحالي.

وأكد غيراسيموف أن قوات بلاده تواصل التقدم باتجاه مدينة سلوفيانسك الصناعية. وتبعد القوات الروسية نحو 15 كيلومترا عنها.

وقال غيراسيموف إن روسيا تعمل على توسيع "منطقة أمنية" في أنحاء حدودية من سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا حيث تسيطر على بعض المناطق.

وأفاد بأنه سيناقش مع الضباط "الإجراءات المقبلة في اتجاه دنيبروبتروفسك".