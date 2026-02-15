الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن إحراز تقدم ميداني كبير في أوكرانيا

رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف يتفقّد قوات بلاده في أوكرانيا
15 فبراير 2026 16:24

أكد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، أن قوات بلاده سيطرت على 12 قرية في أوكرانيا خلال شهر فبراير الجاري، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع اليوم الأحد.  
جاء ذلك خلال تفقد غيراسيموف قوات روسيا في أوكرانيا، حيث قال "خلال أسبوعين في فبراير، ورغم الظروف الشتوية القاسية" سيطرت القوات على "12 قرية".
تأتي زيارة رئيس الأركان قبل أيام من عقد موسكو وكييف وواشنطن جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف وضع حد للأزمة في أوكرانيا، والتي تكمل عامها الرابع في أواخر فبراير الحالي.
وأكد غيراسيموف أن قوات بلاده تواصل التقدم باتجاه مدينة سلوفيانسك الصناعية. وتبعد القوات الروسية نحو 15 كيلومترا عنها.
وقال غيراسيموف إن روسيا تعمل على توسيع "منطقة أمنية" في أنحاء حدودية من سومي وخاركيف في شمال شرق أوكرانيا حيث تسيطر على بعض المناطق.
وأفاد بأنه سيناقش مع الضباط "الإجراءات المقبلة في اتجاه دنيبروبتروفسك".

أخبار ذات صلة
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
روسيا تعلن السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
روسيا
أوكرانيا
السيطرة على قرية
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©