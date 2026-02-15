الصين تعفي البريطانيين والكنديين من تأشيرات الدخول

أكدت الصين، اليوم الأحد، أنها ستعفي مواطني بريطانيا وكندا من الحصول على تأشيرة دخول لزيارة أراضيها اعتبارا من بعد غد، الثلاثاء 17 فبراير الجاري.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني أن أعلنا هذا الإجراء عقب زيارة كل منهما إلى بكين في يناير الماضي، سعيا لتعزيز العلاقات معها.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن "حملة جوازات السفر العادية من هذين البلدين سيمكنهم زيارة الصين من دون تأشيرة دخول لأغراض الأعمال، والسياحة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، والتبادلات، أو العبور (ترانزيت) لمدة لا تتعدى 30 يوما"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيُعمل به حتى 31 ديسمبر المقبل.

ووضعت الوزارة هذا الإجراء في سياق "تسهيل إضافي للتبادلات بين الشعوب بين الصين والبلدان الأخرى".

في سياق متّصل، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس السبت، استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع كندا.

وأتى هذا الموقف خلال لقاء جمع يي بنظيرته الكندية أنيتا أناند على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأبلغ الوزير الصيني نظيرته بأن "الصين مستعدة للعمل مع كندا على إعادة إطلاق التبادلات والتعاون في مجالات مختلفة".