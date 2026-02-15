الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تعلن قصف منشأة نفط في روسيا

حريق جراء قصف منشأة نفط في روسيا
15 فبراير 2026 18:48

ذكر الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه قصف بطائرات مسيّرة منشأة نفطية في كراسنودار بجنوب روسيا، ما تسبب باندلاع حريق في الموقع.
وأوردت القوات الأوكرانية، في بيان "تأكدت الضربة على ميناء تامان على ميناء تامان (لتصدير النفط والغاز) قرب قرية فولنا (في منطقة كراسنودار). تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في الموقع".
كان فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار أفاد، في وقت سابق، بأن منشأة لتخزين النفط في فولنا المطلة على البحر الأسود، قرب شبه جزيرة القرم، تضررت جراء ضربات بمسيّرات أوكرانية.
وقال كوندراتييف "تضرر مخزن بترول ومستودع وموانئ"، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح ونشر أكثر من مئة عنصر إطفاء لإخماد "عدد من الحرائق".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 88 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق جنوبية وحدودية صباح اليوم الأحد.
وذكر حاكم كراسنودار أن منزلا تضرر أيضا في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود والتي بقيت إلى حد كبير في منأى عن الهجمات التي شهدتها مدن روسية جنوبية أخرى.

أخبار ذات صلة
المتهم في هجوم بوندي يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى
هجوم جوي يستهدف مدينة أوديسا الأوكرانية
المصدر: آ ف ب
كراسنودار
منشأة نفطية
هجوم
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©