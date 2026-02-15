أوكرانيا تعلن قصف منشأة نفط في روسيا

ذكر الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه قصف بطائرات مسيّرة منشأة نفطية في كراسنودار بجنوب روسيا، ما تسبب باندلاع حريق في الموقع.

وأوردت القوات الأوكرانية، في بيان "تأكدت الضربة على ميناء تامان على ميناء تامان (لتصدير النفط والغاز) قرب قرية فولنا (في منطقة كراسنودار). تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في الموقع".

كان فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار أفاد، في وقت سابق، بأن منشأة لتخزين النفط في فولنا المطلة على البحر الأسود، قرب شبه جزيرة القرم، تضررت جراء ضربات بمسيّرات أوكرانية.

وقال كوندراتييف "تضرر مخزن بترول ومستودع وموانئ"، مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح ونشر أكثر من مئة عنصر إطفاء لإخماد "عدد من الحرائق".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 88 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق جنوبية وحدودية صباح اليوم الأحد.

وذكر حاكم كراسنودار أن منزلا تضرر أيضا في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود والتي بقيت إلى حد كبير في منأى عن الهجمات التي شهدتها مدن روسية جنوبية أخرى.