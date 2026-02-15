الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بمليارات الدولارات لغزة

جانب من الدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء الحرب
15 فبراير 2026 21:13

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم ​الأحد، ⁠إن الدول الأعضاء ​في مجلس ​السلام ‌ستعلن ⁠خلال ​اجتماعها يوم الخميس عن تعهداتها بتقديم أكثر ‌من خمسة مليارات ‌دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية وإعادة ​الإعمار في قطاع غزة.
وأضاف، في منشور على منصة "تروث ‌سوشال"، أن الدول الأعضاء تعهدت أيضا ​بتخصيص ‌آلاف ⁠الأفراد ‌لقوة ‌تحقيق الاستقرار التي ⁠فوضتها الأمم المتحدة، وللشرطة ​المحلية في القطاع.
وقال ترامب "سيثبت مجلس السلام أنه الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ"، مؤكدا أن قوة الاستقرار ستتولى المساعدة في حفظ الأمن بقطاع غزة.
 تشير تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى أن إعادة إعمار القطاع ستكلف 70 مليار دولار أميركي.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
مجلس السلام
قطاع غزة
تعهدات
