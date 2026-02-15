الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيوزيلندا... انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بسبب الطقس السيئ

نيوزيلندا... انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بسبب الطقس السيئ
16 فبراير 2026 02:07

ولنجتون (وكالات)

أعلنت «مجموعة إدارة الطوارئ في ماناواتو وانجانوي» وقوع حوادث سير عدة بالإقليم الواقع في الجزء الجنوبي من «نورث إيلاند» - وهي إحدى الجزيرتين الرئيسيتين في نيوزيلندا، أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أدت أيضاً إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 6000 منزل في المنطقة. وأفادت وسائل إعلام نيوزيلندية بأن حوادث السير شملت حادث تصادم على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من منطقة مارتون، بالإضافة إلى تلقي بلاغات بشأن سقوط أشجار.  
من ناحية أخرى، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في نيوزيلندا «كيوي ريل»، أمس، توقف حركة القطارات بسبب سوء الأحوال الجوية في ولنجتون. 

أخبار ذات صلة
نيوزيلندا.. عاصفة قوية تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف
نيوزيلندا.. أمطار غزيرة وعواصف والسلطات تحذر
الطقس السيئ
نيوزيلندا
الطقس
انقطاع الكهرباء
الأحوال الجوية
آخر الأخبار
عناصر من الشرطة النمساوية
الترفيه
اتهام رجل حاول مهاجمة حفل تيلور سويفت في 2024
اليوم 20:03
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي وزير داخلية أوزبكستان
اليوم 19:51
وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
الأخبار العالمية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
اليوم 19:48
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجّه بالتبرّع بقيمة جوائز فريقيّ «F3» و«ناس» الفائزَين في ألعاب دبي 2026 لدعم الأعمال الخيرية
اليوم 19:48
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
علوم الدار
الإمارات والبحرين تطلقان النسخة التجريبية من مشروع «النقطة الواحدة للمسافرين جواً»
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©