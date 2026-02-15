الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

جولة ثانية من المحادثات الإيرانية الأميركية غداً الثلاثاء في جنيف

جولة ثانية من المحادثات الإيرانية الأميركية غداً الثلاثاء في جنيف
16 فبراير 2026 02:07

جنيف (وكالات)

تحتضن مدينة جنيف السويسرية، غداً الثلاثاء، الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية، بوساطة عُمانية.
وغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، إلى سويسرا للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيان: إن «عراقجي غادر طهران إلى جنيف الأحد على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات النووية وعقد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية»، موضّحة أن هذه «المباحثات غير المباشرة ستعقد الثلاثاء بوساطة سلطنة عمان».
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات التي أجريت في سلطنة عمان في السادس من الشهر الجاري بـ«الجيدة جداً»، مضيفاً أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. 

