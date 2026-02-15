الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

علي النعيمي: الاتفاق الإبراهيمي يعزّز الحوار بين الشعوب

علي النعيمي: الاتفاق الإبراهيمي يعزّز الحوار بين الشعوب
16 فبراير 2026 02:07

ميونيخ (وام)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، السفير الحاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب عدد من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معاليه، خلال اللقاء، متانة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الأميركية، والالتزام المشترك بدعم الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
وتناول اللقاء أهمية الاتفاق الإبراهيمي بوصفه إطاراً يعزّز الحوار والتعاون والتواصل بين الشعوب، ويرسّخ قيم التسامح والتعايش، ويدعم فرص الأمن والاستقرار على المدى الطويل.
كما تطرّق الجانبان إلى الجهود الأميركية الرامية إلى دفع مسارات السلام، بما في ذلك المبادرات التي قادها الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق غزة، وأهمية البناء على تلك الجهود لدعم التقدم نحو مرحلته التالية.
وأكدا في هذا السياق أهمية استمرار التنسيق الدولي، بما في ذلك الآليات المؤسسية مثل مجلس السلام، بما يسهم في تعزيز خفض التصعيد، ودعم الجهود الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

