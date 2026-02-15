الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
16 فبراير 2026 02:07

بيروت (الاتحاد)

شنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي: إن الغارات استهدفت بنية تحية لـ«حزب الله».
واستهدفت الغارات مرتفعات «جبل الريحان وإقليم التفاح ومحيط وادي برغز ومحيط بلدة بصليا» في جنوب لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منطقة «الحميلة» عند أطراف بلدة «حومين الفوقا» في منطقة «إقليم التفاح».
كما أفادت بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت عبوات متفجرة على 4 مراحل استهدفت منزلاً غير مأهول في «حي الكساير» شرق بلدة ميس الجبل في محاولة لتدميره.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «هاجم مستودعات لتخزين الأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في عدد من المناطق في جنوب لبنان».
وجاء في البيان أن «وجود الأسلحة التي تم استهدافها يشكل انتهاكاً لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان».

