الإثنين 16 فبراير 2026
الأخبار العالمية

العراق: دعم جهود فرض الأمن والاستقرار في المنطقة

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)
16 فبراير 2026 02:07

هدى جاسم (بغداد)

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، موقف بلاده الداعم لجهود فرض الأمن والاستقرار في المنطقة وحل النزاعات عبر الحوارات البناءة. 
وقال السوداني، خلال استقباله وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتاينن والوفد المرافق لها: إن «نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق هو قرار عراقي يهدف إلى حفظ الأمن الإقليمي والدولي». 
ودعا المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤولياته وأخذ العناصر الأجنبية من سجناء داعش الإرهابي وتقديمهم إلى القضاء». 
وأكّد على «أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ودعوة الشركات الفنلندية إلى الدخول للسوق العراقية للمساهمة في حملات الإعمار والنهضة التنموية، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى التعاون الأمني في مجال تدريب قوات الشرطة وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عمل الأجهزة الأمنية». 
وعبرت وزيرة داخلية فنلندا عن تقديرها للعلاقات مع العراق واهتمام بلادها بتعزيز التعاون واستعدادها لفتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 
وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في ضوء انعقاد اجتماع اللجنة العراقية الفنلندية المشتركة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون، لاسيما في القطاعات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة.

