المتهم في هجوم بوندي يمثل أمام المحكمة للمرة الأولى

محامي المتهم نافيد أكرم، يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج محكمة في سيدني
16 فبراير 2026 08:07

مثل رجل متهم بقتل 15 شخصا في هجوم استهدف فعالية في شاطئ بوندي بأستراليا أمام المحكمة لأول مرة. ويواجه نافيد أكرم، 24 عاما، 15 تهمة قتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي على خلفية الهجوم الذي أسفر عن إصابة العشرات في متنزه آرتشر بسيدني في ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.  وكان والده، ساجد، 50 عاما، قد قتل برصاص الشرطة في مكان الحادث. ومثل أكرم عبر رابط فيديو خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة داونينج سنتر المحلية في سيدني اليوم الاثنين، حيث مدد القاضي أوامر حظر النشر في القضية. وتتعلق هذه الأوامر، التي صدرت في وقت متأخر من العام الماضي، بتفاصيل العديد من الضحايا والناجين الذين اختاروا عدم الكشف عن هويتهم علنا.
وتزعم الشرطة أن أكرم ووالده نفذا أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في أستراليا منذ عام 1996. واتهمت الشرطة كذلك الاثنين بإجراء تدريبات على الأسلحة النارية في الريف الأسترالي. وسيعود أكرم للمثول أمام المحكمة في أبريل المقبل.

المصدر: وكالات
أستراليا
هجوم
سيدني
